Guendouzi : "Ça va être difficile jusqu'à la fin de saison"

Mattéo Guendouzi a confié sa réaction à chaud, après la victoire obtenue par l'OM contre Angers (3-1). Le milieu de terrain s'est réjoui que l'équipe olympienne ait réagi après Lens.





Au micro d'Amazon Prime Vidéo, Mattéo Guendouzi a fait part de sa satisfaction, après le succès obtenu par l'OM contre Angers. Le milieu de terrain tenait à ce que son équipe se relance : "Ça fait toujours du bien de gagner, surtout à domicile. On était dans une situation délicate la semaine dernière en perdant ce match contre Lens donc on avait à coeur de se racheter, de s'offrir une belle victoire. Les trois points sont pris aujourd'hui. Ça va être difficile jusqu'à la fin de saison, il reste 3 matchs, on va tout donner pour rapporter le plus de points et se qualifier pour la Ligue des Champions", a-t-il déclaré.



L'OM est revenu à 2 points de Lens au classement de Ligue 1. Tous les espoirs sont encore permis pour la 2e place.