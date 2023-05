Casoni se souvient d'une soirée animée des Marseillais à Paris

Bernard Casoni s'est remémoré la plus grosse fête à laquelle il a participé, durant sa carrière de joueur. L'ancien défenseur se rappelle d'un rassemblement à Clairefontaine particulièrement arrosé, alors qu'il était à l'OM.





Phocéen de 1990 à 1996, Bernard Casoni fait partie de ceux qui ont suivi le club en D2 et l'ont aidé à remonter. L'ancien défenseur appréciait visiblement l'ambiance qui régnait au sein du groupe olympien : "Une fois, on est allés à Paris pour un rassemblement des Bleus. On était neuf Marseillais. On est partis la veille, on a fait la fête. On s'est retrouvé à la Maison de l'Alsace à manger, boire, les cigares et puis voilà... On avait un rassemblement à 17 heures, on est arrivés avec une heure de retard. Michel Platini, qui était sélectionneur, nous a engueulés. On a fait une séance technique, on n'arrivait pas à faire deux jongles ! Mais, trois ou quatre jours après, on était présents durant le match. Après, ils ont mis les rassemblements à midi !", s'est souvenu l'ancien international français (30 sélections) dans les colonnes de L'Equipe.



Bernard Casoni a disputé 221 matchs avec l'OM, inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives. Le natif de Cannes a stoppé sa carrière en 1996, lorsque le club est remonté dans l'élite.