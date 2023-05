Rolando optimiste quant à la réussite de Vitinha à Marseille

Rolando a donné son sentiment sur Vitinha, qui est arrivé à l'OM durant le mercato hivernal. L'ancien défenseur olympien a évoqué sa façon de travailler et donné son sentiment sur sa réussite potentielle à Marseille.





Cet été, l'OM a misé un gros chèque pour s'attacher les services de Vitinha, en provenance de Braga. Les dirigeants phocéens ont misé 32 millions d'euros, dont 7 millions de bonus, pour s'attacher ses services. Rolando, qui l'a connu à Braga, a confié ses souvenirs sur l'attaquant.





"Il n'attendait pas l'atelier frappes à la fin pour se montrer"

"Il se donnait à 100 % lors des entraînements, il n'attendait pas l'atelier frappes à la fin pour se montrer, comme certains attaquants plus coquins le font. Sans formation classique, il avait du retard à rattraper et les anciens l'entouraient après les séances. Rui et Paulinho lui donnaient des conseils sur les placements, moi je lui expliquais comment gêner le défenseur par des types de mouvements", a lancé l'ancien défenseur de l'OM à L'Equipe.







Rolando considère que l'attaquant a les qualités pour s'imposer en Ligue 1. Il pense que les supporters doivent se montrer patients : "Son transfert m'a surpris, mais si l'OM ne le prend pas à ce moment-là, il y a le risque qu'il soit très cher plus tard. Pour le reste, il a les capacités, laissons-le se développer et profitons de ses premiers appuis dans la surface, comme sur l'ouverture du score face à Troyes."



Vitinha a pour l'instant marqué 2 buts en 10 apparitions en Ligue 1, dont 4 disputées en tant que titulaire. Igor Tudor l'aligne de plus en plus souvent, mais Alexis Sanchez est pour l'instant indiscutable sur le front de l'attaque de l'OM. Selon le dispositif choisi, le technicien croate peut ou non aligner le Portugais.



Le natif de Cabeceiras de Basto devrait bénéficier de davantage de repères après avoir fait une préparation estivale avec Igor Tudor.