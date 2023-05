Une décision prise par les dirigeants pour Clauss ?

L'OM aurait l'intention de proposer un nouveau contrat à Jonathan Clauss. Pablo Longoria mise sur lui sur le long terme.





Pour sa première saison sous le maillot de l'OM, Jonathan Clauss a jusqu'à présent délivré 10 passes décisives en 38 apparitions, toutes compétitions confondues. Le défenseur a également inscrit 1 but. Un bilan statistique impressionnant. Cependant, certains observateurs reprochent au natif de Strasbourg de se montrer parfois irrégulier. Le joueur a connu une période un peu plus compliquée en début d'année. Mais les dirigeants lui font confiance.



Selon les informations recueillies par le journaliste Nicolo Schira, l'OM envisage de faire une proposition de prolongation à l'ancien Lensois. Son engagement actuel court jusqu'en juin 2025. Cependant, le club phocéen souhaite vraisemblablement le garder plus longtemps. "L'Olympique de Marseille veut sécuriser Jonathan Clauss : une nouvelle proposition avec une augmentation de salaire l'attend", a publié l'Italien sur Twitter.





L'Atlético Madrid avait un oeil sur lui

Pour rappel, l'OM a obtenu le renfort du Lensois pour un montant de 7,5 millions d'euros lors de l'été 2022. Un montant qui paraît plutôt en dessous de sa valeur réelle. Cet hiver, le nom du joueur a été associé à l'Atlético Madrid, mais l'OM ne semblait pas prêt à lui accorder un bon de sortie.



Outre les prolongations, les dirigeants sont bien sûr pleinement concentrés sur la fin de saison de l'équipe d'Igor Tudor. Opposée à Angers ce dimanche, elle occupe actuellement la 3e position du classement de Ligue 1, avec 5 points de retard sur le RC Lens, qui compte un match en plus.



Les Phocéens devront finir fort s'ils souhaitent obtenir un billet direct pour la Ligue des Champions (à la 2e place). Dans le cas contraire, ils devront passer par les barrages et les préliminaires de la compétition. Un parcours particulièrement périlleux et perturbant en pleine préparation estivale.