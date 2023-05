Droits TV : les ambitions de Labrune

Le football français est très en retard en ce qui concerne ses droits TV internationaux. Le président de la LFP, Vincent Labrune, espère que le prochain appel d'offres permettra de combler une partie du retard.





La Ligue 1 est le cancre des grands championnats européens en ce qui concerne les droits TV internationaux. La faute à un accord passé avec beIN sous l'ère Thiriez. Le niveau actuel des revenus perçus par les clubs français est de 73 millions d'euros. La LFP espère les multiplier par trois : "On pense que l'on pourra arriver autour de 200 millions d'euros annuels pour le prochain cycle. C'est l'objectif à court terme. Dans ce domaine, nous avons des recettes très faibles par rapport à nos concurrents européens. Mais nos clubs prennent désormais conscience de ces enjeux européens. Et nous avons un argument majeur : nous avons modifié la distribution des droits internationaux, qui reviennent à 100 % aux clubs européens en fonction de leurs performances. Aujourd'hui, il y a des gains financiers potentiels très importants pour les clubs. Par exemple, le PSG, même après une saison moyenne, touchera 33 millions d'euros de droits internationaux. Et ces montants seront exponentiels dans les années à venir. Les clubs français et leurs investisseurs vont vite comprendre qu'être performants en Coupe d'Europe peut générer des ressources supérieures à celles des droits nationaux", a déclaré Vincent Labrune dans les colonnes de L'Équipe.



Pour rappel, en 2021-2022, les clubs de Ligue 1 ont perçu 687 millions d'euros en ce qui concerne les droits nationaux, le cinquième total européen, très loin derrière la Premier League, la Liga, la Bundesliga et la Serie A.