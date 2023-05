OM-Angers : compos probables, chaîne TV et horaire

Dimanche, l'OM accueille Angers dans le cadre de la 35e journée de la Ligue 1. Lens ayant déjà remporté son match, les Phocéens sont sous pression. Compositions probables, chaîne TV et horaire, voici les informations à connaître sur le match !





La défaite contre Lens n'a pas été digérée, mais il faudra rebondir rapidement pour espérer conserver une chance de reprendre la 2e place. Malgré une infériorité numérique face à Reims, le RCL n'a pas flanché. Seko Fofana a une fois de plus réussi à offrir la victoire aux Nordistes.



Dimanche, l'OM va recevoir le SCO Angers, lanterne rouge de la Ligue 1. Facile, pensez-vous ? Cette rencontre ressemble à un match piège. Les Phocéens ont connu une grande déception. Auront-ils le caractère nécessaire pour rebondir ?



Quant à Angers, l'équipe reste sur quatre défaites consécutives contre Monaco (1-2), Rennes (2-4), le PSG (1-2) et Clermont (1-2). Mais attention, ce n'a jamais été facile pour leurs adversaires.





L'historique des matchs OM-Angers

L'OM a affronté Angers à 47 reprises en championnat. Il s'est imposé 20 fois, pour 14 matchs nuls et 13 défaites. Un bilan positif, mais pas aussi bon qu'on aurait pu l'imaginer.



Les cinq derniers OM-Angers :

04/02/2022 : Marseille 5-2 Angers

16/05/2021 : Marseille 3-2 Angers

25/01/2020 : Marseille 0-0 Angers

30/03/2019 : Marseille 2-2 Angers

20/08/2017 : Marseille 1-1 Angers





OM-Angers : les compositions probables

L'OM devra toujours se passer d'Amine Harit et Azzedine Ounahi, dont la saison est terminée. Samuel Gigot est quant à lui très incertain. Du côté angevin, Amine Salama, Farid El Melali, Faouzi Ghoulam (tendon d'Achille) et Souleyman Doumbia sont forfaits. Loïs Diony est en phase de reprise et Pierrick Capelle est incertain.



Composition probable de l'OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Under, Guendouzi - Sanchez.



Composition probable d'Angers : Bernardoni - Thioub, Valery, Blazic, Bamba, Kalumba - Bentaleb, Mendy, Abdelli - Niane, Sima.





OM-Angers : sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Le match OM-Angers est programmé à 20h45, dimanche. La rencontre sera diffusée sur Amazon Prime Vidéo.