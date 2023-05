Le communiqué de l'OM ? Courbis aurait agi différemment

Rolland Courbis n'est pas adepte des communiqués concernant l'arbitrage. L'ancien entraîneur de l'OM aurait agi différemment à la place des dirigeants phocéens.





Cette semaine, l'OM a publié un communiqué pour protester contre certaines décisions d'arbitrage lors desquelles la VAR n'a pas joué correctement son rôle. Rolland Courbis a donné son opinion sur la question : "Disons que j'aurais peut-être protesté, mais pas de cette façon-là. J'aurais protesté ironiquement. J'aurais fait une petite liste comme ça, au passage. De peur aussi qu'en face, on me donne une liste où là, je me tairais. Et j'aurais simplement dit : "Attention pour les quatre matchs à venir. Il paraît qu'à la fin de la saison, à l'issue de la 38e journée, les actions favorables et les actions défavorables s'équilibrent. Donc j'attends avec impatience de voir ce qu'il va se passer lors des quatre derniers matchs à venir"", a déclaré le consultant.



Agir ou ne pas agir ? La question est délicate. Dans tous les cas, il semble que l'arbitrage français ne soit pas à la hauteur. Espérons que la FFF décide enfin de le faire évoluer.