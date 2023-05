Les espoirs de Masiello et Tudor pour Malinovskyi à l'OM

Ruslan Malinovskyi éprouve des difficultés, ce printemps. L'international ukrainien ne parvient pas à faire la différence avec l'OM. Andrea Masiello, ancien défenseur de l'Atalanta, a confié ce qu'il pensait de lui. Et Igor Tudor a pris sa défense en conférence de presse.





Depuis son arrivée à l'OM, Ruslan Malinovskyi a marqué 2 buts en 19 apparitions, toutes compétitions confondues. Personne n'a oublié le but qu'il a marqué contre le PSG en Coupe de France. Le joueur tarde néanmoins à se montrer indispensable dans l'entrejeu.



Questionné par L'Équipe, Andrea Masiello a confié son optimisme pour la suite. L'ancien défenseur de l'Atalanta est convaincu qu'il va s'imposer au Stade Orange Vélodrome, comme il l'a fait à Bergame : "Au départ, il a eu un peu de mal parce qu'il ne parlait pas l'italien. Mais on l'a vite impliqué dans la vie du vestiaire via les anglophones. Ruslan est l'un des meilleurs joueurs que l'on ait connus à l'Atalanta, et comme pour Ilicic ou Papu Gomez, autres profils très supérieurs techniquement, le “Mister” Gasperini (Gian Piero, le coach) lui a demandé beaucoup de sacrifices. Grâce à cette expérience, il a un bagage important en matière de travail, d'efforts, de capacité à s'adapter à différentes situations en cours de match. Il a déjà emmagasiné tout cela. Avec Tudor, ce sera forcément plus simple, vous verrez."









"Je crois beaucoup en lui, en ses qualités de foot"

Igor Tudor a également pris sa défense en salle de presse. Le Croate pense que le joueur ukrainien s'adapte progressivement : "C'est vrai qu'en seconde période, il a perdu deux ou trois ballons importants. Mais il a été très bon contre Lyon (le 23 avril, 2-1), il a beaucoup de qualités. On aime sa mentalité, il a une compréhension étendue du football. Il y a plus de pression ici. Tous les joueurs ont besoin de s'adapter. Il a changé de championnat, il arrive dans un grand club. Je crois beaucoup en lui, en ses qualités de foot, mais aussi en sa mentalité, son éthique de travail. Ce sont des choses fondamentales."



Malinovskyi sera-t-il encore titulaire face à Angers, dimanche ? La réponse tombera sur les coups de 20 heures.