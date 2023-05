Tudor voit une tendance vers un jeu plus dynamique

Igor Tudor considère que le football devient de plus en plus physique. Le coach de l'OM pense que les joueurs doivent aujourd'hui tous être des athlètes.





Face à la presse, Igor Tudor a donné son sentiment sur l'évolution du football. L'ancien coach de Vérone pense que son sport tend à devenir de plus en plus physique : "Premièrement, les joueurs doivent être les meilleurs possibles. C'est la base. Deuxièmement, le football va dans une direction avec plus de rythme. Tout le monde doit être des athlètes, ceux qui marchent ne jouent plus beaucoup. Si vous regardez les matchs au plus haut niveau comme Arsenal-City, ça va d'un camp à l'autre. Le sport va dans cette direction, les êtres humains sont plus forts, plus rapides", a-t-il expliqué.



Les Olympiens paraissent avoir franchi un palier cette année en termes de travail à l'entraînement. Les nouvelles recrues sont prévenues.