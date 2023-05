Tudor classe Sanchez juste après "Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé"

Igor Tudor ne tarit pas d'éloges sur Alexis Sanchez. Le technicien de l'OM pense que le Chilien reste parmi les meilleurs attaquants européens.





Face à la presse, Igor Tudor s'est exprimé sur le niveau affiché par Alexis Sanchez à l'OM. Le coach croate le considère comme l'un des meilleurs à son poste : "C'est un joueur clé pour nous, souligne le coach olympien. Il y a un OM avec et un OM sans Alexis Sanchez. C'est un joueur d'un autre niveau. On oublie peut-être ça, car c'est quelqu'un de très normal, de très humble. Il ne se comporte pas comme une star. Après les aliens comme Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé, il juste derrière. C'est un joueur irremplaçable. Quand il n'est pas là, on le ressent", a-t-il lancé.



Âgé de 34 ans, Alexis Sanchez a marqué 17 buts et délivré 2 passes décisives en 40 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison.