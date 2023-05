Guendouzi : "Je resterai droit dans mes bottes"

En conférence de presse, Matteo Guendouzi s'est exprimé sur son avenir. Le milieu de terrain n'exclut pas un départ pendant le mercato estival.





Cette saison, Matteo Guendouzi a perdu du temps de jeu. Le profil de l'international français ne satisfait pas totalement Igor Tudor, qui lui préfère le duo Jordan Veretout-Valentin Rongier à la récupération. Le natif de Poissy a commenté sa situation en conférence de presse.





"Quand tu es sur le banc, tu te sens impuissant"

Le joueur admet vouloir jouer à sa vraie place : "Je pense que ma meilleure position est dans le double pivot, c'est là que je peux aider au mieux l'équipe. Ma situation personnelle passe après celle de l'équipe, on n'a pas le temps de pleurnicher. L'objectif commun est de finir deuxième, on pense tous à ça et pas à autre chose. Il y aura des discussions cet été. On doit d'abord finir le championnat et se qualifier pour la C1. Je ne réclame rien, j'ai un contrat. Tout ce que je fais, c'est pour l'OM. J'ai toujours pris mes responsabilités. J'ai des engagements, je m'y tiendrai. Je ferai tout pour le club, ce n'est pas facile d'être sur le banc, je suis un compétiteur. Quand tu es sur le banc, tu te sens impuissant. Je peux beaucoup apporter, je suis une plus-value pour l'équipe. Si je suis amené à rentrer, je veux être le plus décisif possible. Je ne demande rien. Je resterai droit dans mes bottes", a lancé le joueur phocéen face à la presse, ce vendredi.







L'ancien Gunner a confirmé avoir discuté avec Javier Ribalta : "J'ai eu une discussion avec Javier, comme beaucoup de joueurs ont avec leur directeur sportif. Elle restera privée. J'ai toujours été quelqu'un de sincère qui dit les choses en face quand je pense qu'il faut le dire. J'ai eu une discussion normale. C'est toujours dans le but d'avancer ensemble, de penser à l'équipe. Je ne ferai jamais passer mon cas personnel avant l'équipe", a-t-il poursuivi.





"On a encore de belles choses à poursuivre ici"

Guendouzi ne regrette en tout cas pas d'avoir rejoint l'OM : "J'ai fait beaucoup de très belles choses ici, beaucoup de positif, j'ai toujours essayé d'être le meilleur pour essayer de faire grandir l'équipe, moi aussi et le club. Il y a eu un coach l'année dernière, un autre cette année, c'est un foot différent, il faut s'adapter. Je pense avoir montré de très belles choses. On peut toujours faire plus. C'est l'un des meilleurs choix de ma carrière. On a encore de belles choses à poursuivre ici."



Matteo Guendouzi totalise pour l'instant 5 buts et 5 passes décisives en 40 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. Son contrat court jusqu'en juin 2025.