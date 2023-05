Un champion du monde se paie l'OM

Le communiqué légitime de l'OM concernant l'arbitrage un peu douteux entourant l'équipe ne fait manifestement pas que des heureux.





L'OM doit-il rester silencieux, alors que les problèmes d'arbitrage s'accumulent depuis le début de la saison ? Contre le RC Lens, le but injustement refusé à Alexis Sanchez, à la 8e, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase phocéen. L'OM a pris la décision de publier un communiqué, se plaignant des décisions arbitrales bien souvent contraires cette saison, en plus d'un calendrier avantageant ces concurrents directs, comme Lens (2e) qui a gagné à Toulouse trois jours après la victoire du TFC en finale de la Coupe de France.





Le communiqué "ne dupe personne"



Sur RMC, en tout cas, le communiqué de l'OM déplaît, alors qu'on ne se souvient pas de sorties autant désapprobatrices quand le RC Lens a publié un peu plus tôt dans la saison une vidéo d'erreurs de la VAR à son égard. Après Daniel Riolo et Jérôme Rothen, c'est au tour d'Emmanuel Petit de s'opposer au communiqué de l'OM sur la radio : "Si c'est simplement un moyen de mettre la pression sur le corps arbitral pour la fin de la saison, c'est un coup d'épée dans l'eau, car ça ne dupe personne".



L'ancien milieu d'Arsenal, du Barça et de Chelsea comprend cela dit la déception de l'OM après le match contre Lens : "Sur le match de Lens, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux cette annulation de but de (Alexis) Sanchez, donc je comprends la frustration des Marseillais sur cette action. Mais je ne comprends pas le fait de prendre des exemples qui se sont déroulés sur toute la saison pour mettre la pression sur le corps arbitral sur la fin de la saison."





L'OM moins mal arbitré que d'autres ?



D'après Emmanuel Petit, les erreurs d'arbitrage touchent tous les clubs : "Si on devait donner la parole à tous les petits clubs, peut-être qu'ils auraient davantage de choses à dire que l'Olympique de Marseille". Un bel exemple de sophisme : ça ne veut pas dire que d'autres formations sont potentiellement plus flouées que l'OM que le club phocéen n'a pas le droit de prendre la parole pour dénoncer ce qui lui arrive.



Envers et contre tout, Marseille va donc finir la saison en tentant de se frayer un chemin jusqu'à la 2e place du classement.