Bonne nouvelle pour l'OM et la L1 en coupe d'Europe

Les résultats de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence ont été positifs pour le football français, ce jeudi soir.





Actuellement 3e de Ligue 1, l'OM espère, pour ne pas avoir à jouer les barrages de la Ligue des Champions au cas où cette place au classement serait définitive, que la Juventus, et moins certainement l'AS Roma, remporte la Ligue Europa cette saison. En effet, si la Vieille Dame gagne le trophée, et termine dans une place directement qualificative pour la C1 en Serie A (2e actuellement), le 3e de L1 ne s'embarrassera pas de tours préliminaires et de barrages la saison prochaine.



Ce jeudi soir, la Juventus, donc, a réalisé un match nul au bout du suspense (1-1, égalisation à la 90e+7) face au FC Séville, lors de la manche aller. De son côté, l'AS Roma, qui est 7e de Serie A, s'est imposé contre le Bayer Leverkusen (1-0). A noter cela dit que la Juventus est toujours sous la menace d'une sanction et d'un retrait de points en Serie A.



Dans le même temps, en Ligue Europa Conférence, West Ham a battu 2-1 l'AZ Alkmaar. C'est une excellente nouvelle pour la L1, qui conservera sa 5e place au classement UEFA pour la nouvelle formule de la C1 en 2024-2025, devant les Pays-Bas. Par ce biais, la France aura donc 4 qualifiés pour la Ligue des Champions (3 directs+1 barragiste).