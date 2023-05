Mercato : un milieu de la Juve pour remplacer Guendouzi ?

Devenu remplaçant au fil de la saison, Mattéo Guendouzi devrait s'en aller cet été. Le président Pablo Longoria planche déjà sur son suppléant.





Si l'international français est entré en jeu de manière décisive ces derniers temps, et pourrait être prochainement titulaire en vue de la méforme de certain (Ruslan Malinovskyi) et de la possible absence d'autre (Dimitri Payet), son statut au sein de l'effectif, celui de remplaçant de luxe, ne va pas varier, et va pousser le milieu vers la sortie à la fin de la saison.



L'Angleterre tend les bras, à nouveau, à Mattéo Guendouzi, lui qui a évolué à Arsenal entre 2018 et 2021. Ces derniers jours, The Athletic a révélé que West Ham, le 15e de Premier League, allait passer à l'action, pour compenser le possible départ de l'Anglais Declan Rice vers une formation plus huppée. D'après le journaliste Ekrem Konour, c'est Aston Villa, où évolue Boubacar Kamara, qui pourrait cela dit rafler la mise. Le montant de l'offre bientôt transmise n'a pas été révélé, alors que l'OM espère une somme aux alentours de 30 millions d'euros.





Un milieu de la Juve en difficulté à Chelsea



Pour compenser le futur départ de Mattéo Guendouzi à l'intersaison, l'OM a des vues sur un joueur suisse en difficulté, Denis Zakaria, selon Foot Mercato et The Sun. Sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2026, le milieu de terrain robuste de 26 ans, recruté en janvier 2022 pour 10 millions d'euros par le club italien, a été prêté à Chelsea cette saison, sans grand succès (13 apparitions seulement, 1 passe décisive).



La Juventus, qui ne compte par sur l'ancien milieu du Servette, va chercher à se séparer de Denis Zakaria cet été, et l'OM espère profiter de cette possibilité pour débaucher l'international helvète (47 sélections), cela dit évaluer à 20 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un prêt avec option d'achat serait à l'étude du côté de la Canebière.