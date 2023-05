SCH : "On a le plus beau club et le plus beau stade"

SCH s'est exprimé sur son affection pour l'OM. Le rappeur marseillais tiendra bientôt un concert au Stade Orange Vélodrome.





Interrogé par La Provence, SCH a fait part de son attachement pour l'OM. Le Marseillais se prépare à donner un concert au Stade Orange Vélodrome : "Je crois que la première fois que je suis venu au Vélodrome, je devais avoir 7-8 ans et puis, il y a eu la loge avec Bande Organisée. J'ai plein de bons souvenirs. Je suis un fervent supporter de l'Olympique et de l'histoire du stade aussi. On a le plus beau club et le plus beau stade de France et même du monde. C'est un accomplissement", a-t-il expliqué au quotidien.







L'artiste a confié son meilleur souvenir lié au club phocéen : "Mon meilleur souvenir, en vérité, il est récent, c'est en 2021 quand on gagne contre le PSG et qu'on vient de sortir Bande Organisée. C'est un alignement des planètes, on aurait dit que tout était fait pour que le morceau vive", a-t-il poursuivi.



L'événement est programmé le 22 juillet prochain.