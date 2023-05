Arbitrage : Rothen juge les dirigeants de l'OM "à côté de la plaque"

Jérôme Rothen pense que l'OM aurait dû s'abstenir de publier un communiqué sur l'arbitrage. Le consultant pense que les dirigeants sont "à côté de la plaque".





Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen a donné son avis sur le communiqué publié par l'OM sur l'arbitrage. Le consultant fan du PSG ne considère pas que les Phocéens soient pénalisés par rapport aux autres : "Ils sont à côté (de la plaque). J'ai été très surpris de ce communiqué-là. Quand un arbitre passe à côté de son match, on le dit. Mais souvent, ça s'équilibre un petit peu sur une saison. Je n'imagine pas une seule seconde qu'il y ait un complot contre l'OM. Que Clément Turpin ne soit pas à la hauteur sur certains matchs, c'est la vérité. Mais il n'y a pas que Marseille qui en a été victime. Il est nul contre Lorient, il est nul contre Lyon, il n'est pas terrible contre le PSG... Ces clubs pourraient aussi mettre en avant que Clément Turpin a trop fait parler de lui cette année. Dans ce communiqué, Marseille sort les situations contre lui. Mais il y a aussi des situations favorables sur la saison. Ça s'équilibre si tu fais le ratio sur tous les matchs", a-t-il déclaré.



Jérôme Rothen ne conçoit apparemment plus que des clubs aient des problèmes avec l'arbitrage. Il n'a peut-être pas conscience que le rapport entre le PSG et les hommes en noir est... différent.