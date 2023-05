Une faute de Sanchez ? La réponse de Danso

Kevin Danso a donné son avis sur le but refusé à l'OM par Clément Turpin. Le défenseur considère que l'homme en noir a eu raison de sanctionner une faute d'Alexis Sanchez.





En conférence de presse, Kevin Danso s'est exprimé sur la décision de Clément Turpin de refuser le but à l'OM samedi. Le défenseur assure qu'Alexis Sanchez a fait faute sur lui : "Oui, bien sûr, il y a faute. L'arbitre avait décidé en première instance que non. Mais tout le monde a vu la situation grâce à la VAR. C'était clair pour moi et pour tout le monde. Il y a encore des discussions, mais pour moi, oui, c'est une faute, ça s'arrête là. S'il n'y avait pas eu de faute sur ce pressing, je jouais en retrait avec Brice (Samba)", a déclaré le défenseur central.



Le joueur nordiste paraissait mal maîtriser son ballon. Et il semble aussi avoir perdu ses appuis avant même que le contact avec Alexis Sanchez ait eu lieu.