Haise ne veut pas de sanction pour Payet

Franck Haise n'est pas d'accord avec l'idée de sanctionner Dimitri Payet sur la base d'images envoyées par les télévisions. Le coach du RCL estime que les caméras étaient plus nombreuses lors de Lens-OM (2-1).





Dimitri Payet risque une suspension suite à la petite altercation qui l'a opposé à Yannick Cahuzac. La commission de discipline a reporté sa décision, ce qui fait que Dimitri Payet sera quoi qu'il arrive présent face à Angers, dimanche.





"J'ai défendu mon ex-capitaine et mon adjoint"

En conférence de presse, Franck Haise a commenté la situation du joueur de l'OM. Le technicien nordiste n'est pas favorable à l'idée que le Réunionnais soit sanctionné sur la base d'images transmises par les télévisions : "Ce qui m'embête, c'est une potentielle sanction parce qu'il y a eu plus de caméras sur ce match. Si c'est vu sur le coup, OK d'autant qu'il n'y a rien eu de très grave. J'ai défendu mon ex-capitaine et mon adjoint (Cahuzac), mon staff. Lui prend un rouge alors qu'il s'était fait secouer. Mais revenir a posteriori, surtout quand c'est lié à des images de médias, je ne suis pas fan", a déclaré le technicien nordiste.



L'arbitrage de Clément Turpin n'a évidemment pas fait l'unanimité, samedi. L'homme en noir n'a pas expulsé Facundo Medina lorsqu'il a balancé le ballon sur le banc olympien. Et il a refusé le fameux but d'Alexis Sanchez après intervention de la VAR, en visionnant une fraction de seconde les images (apparemment ça lui suffit).



L'OM a depuis publié un communiqué pour se plaindre de plusieurs décisions défavorables. Le club phocéen regrette que la VAR ne soit pas toujours utilisée de la même façon et que des fautes soient sifflées dans certains matchs et pas dans d'autres.



Le duel entre Lens et l'OM a pour l'instant tourné à l'avantage des Nordistes. Mais il reste quatre journées importantes. Les joueurs d'Igor Tudor devront se sortir ces injustices de la tête pour rester parfaitement focalisés sur le terrain.