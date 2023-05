Riolo donne un conseil à l'OM pour le mercato

Daniel Riolo considère que l'OM doit renforcer son entrejeu. Le journaliste pense que les dirigeants seraient bien inspirés de s'attacher les services d'un milieu de terrain capable d'épauler Valentin Rongier.





L'OM s'est incliné face à Lens (1-2), samedi, sur le terrain du Stade Bollaert. Daniel Riolo pense que l'entrejeu olympien a pêché. Le journaliste conseille aux dirigeants marseillais de recruter un milieu de terrain capable d'aider Valentin Rongier, l'été prochain.



Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a commenté la défaite concédée par l'OM contre les Nordistes. Le journaliste pense que les Olympiens sont trop légers au milieu : "J'ai trouvé que les deux équipes ont été assez proches. Il y avait peut-être un peu plus de cohérence collective et de déchet technique à Lens. On remarque souvent qu'au milieu de terrain de l'OM, Rongier surnage parce qu'il est un peu trop seul. Je pense qu'à terme, ça handicape un peu l'OM. Et je pense que c'est là qu'il doit y avoir une piste de progression pour l'OM en vue de l'année prochaine."





"Je ne voyais pas comment l'OM pouvait s'en sortir"

Daniel Riolo considère aussi qu'Alexis Sanchez est indispensable à l'équipe d'Igor Tudor. "Lorsqu'Alexis Sanchez est sorti à la mi-temps, en plus que le but ait été refusé, je ne voyais pas comment l'OM pouvait s'en sortir. Et pourtant, les Marseillais avaient fait une bonne première période, peut-être meilleure que celle des Lensois. Mais dans l'intelligence de jeu, dans la technique, dans le placement, ce qu'apporte Sanchez à cette équipe, c'est comme s'il valait deux joueurs. Et quand il n'est plus là, c'est un gros gros handicap pour l'OM", a-t-il ajouté.



Les prestations de Jordan Veretout et de Vitinha ne convainquent apparemment pas le polémiste. À noter que l'entrée conjuguée de Mattéo Guendouzi et de Dimitri Payet a paru déséquilibrer l'équipe nordiste (qui était certainement émoussée), en fin de rencontre.