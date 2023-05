Pour Riolo, Aulas "n'a jamais trempé Lyon dans une histoire louche"

Daniel Riolo considère que Jean-Michel Aulas n'a jamais rien fait d'illégal lorsqu'il était à la tête de Lyon. Le journaliste ne retient notamment pas les rumeurs liées à la nomination des arbitres.





Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo s'est exprimé sur le bilan de Jean-Michel Aulas à la tête de Lyon. Le journaliste ne pense pas que le dirigeant ait fait des choses illégales : "Pour moi, Aulas est quasi-créateur du club. Il y a énormément de présidents qui ont défilé à la tête des clubs. Je crois que l'OL et lui, au-delà de toutes ses méthodes, de tout ce qu'il a fait, de ceux qui l'ont aimé et pas aimé... Il y a eu des réactions majoritairement positives aujourd'hui et d'autres totalement déplacées comme celle de Ben Arfa. Mais je crois qu'Aulas n'a jamais eu une affaire au cul. Il n'a jamais trempé l'OL dans une affaire louche. Dans le milieu du foot, il y en a mille, des histoires comme ça. Il n'y a pas eu de transfert bidon, il n'y a pas eu de choses illégales, ou alors je les ai ratées. Malgré des méthodes qui m'ont énervé, ce qu'il faisait était parfois détestable, c'est à souligner. Tous les autres clubs ont des histoires", a lancé le journaliste sur les ondes de la radio.



Si l'on en croit certains commentaires de l'intervention de Riolo, tout le monde n'a pas le même avis sur la question.