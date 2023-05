Rothen juge l'erreur de Turpin lors du Lens-OM

Comme beaucoup, Jérôme Rothen estime que le but d'Alexis Sanchez à Bollaert ce samedi, était valable.





Lors du choc de la 34ème journée entre Lens et l'OM, Clément Turpin a une nouvelle fois pesé sur le match. Et une nouvelle fois, il l'a fait en défaveur de l'OM en annulant l'ouverture du score d'Alexis Sanchez, qui aurait, sans aucun doute, changé le match.



Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen en a mis une couche sur la prestation de l'arbitre international, qui s'était d'ailleurs montré dépassé en Ligue des Champions lors du Bayern-Manchester City : "Je suis très critique sur lui, parce que normalement, c'est la référence de l'arbitrage français. Il est placé tout là-haut. Mais pour moi, ce n'est pas le meilleur et il l'a encore montré. Il prend la bonne décision à chaud. La VAR fait une erreur en l'appelant. Il va voir. Et c'est beaucoup plus facile d'annuler quand tu es au stade Bollaert. Par contre, si c'est l'inverse ? J'y ai réfléchi tout le week-end. Si c'est à Marseille, dans le même contexte, je suis persuadé que Clément Turpin prend une autre décision."



Les hommes d'Igor Tudor comptent désormais deux points de retard sur les Sang et Or et n'ont plus leur destin en main, à quatre journées de la fin du championnat.