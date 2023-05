Courbis pointe la principale différence entre Haise et Tudor

Bien qu'ils développent des styles de jeu assez similaires, Igor Tudor et Franck Haise n'ont pas les mêmes qualités d'adaptation selon Rolland Courbis.





Ce samedi, Franck Haise a remporté son duel avec Igor Tudor dans le choc de la 34ème journée de Ligue 1 (2-1). Si les deux coachs ont été souvent présentés comme ayant une philosophie de jeu identique, de nombreuses différentes subsistent tout de même.



Notamment dans l'organisation, puisque Igor Tudor n'a jamais fait évoluer son 3-4-2-1, à la différence de Franck Haise. Une qualité d'adaptation soulignée par Rolland Courbis : "Ils prônent la même organisation. Mais quand Lens n'a pas été très bon il y a deux mois, Haise est passé de trois arrières centraux à deux en cours de match, ce qui me paraît logique et intéressant. Je me rappelle un match où Tudor avait la possibilité de faire la même chose, à cause des absents ; pour ne pas changer d'organisation, il s'était débrouillé pour faire jouer Tavares en défense centrale ! Tudor a plusieurs qualités. Si on doit en ressortir une, c'est la fidélité. Il se fout complètement que tout le monde connaisse son organisation."



En cette fin de saison, le consultant craint évidemment le déplacement à Lille : "Il y a un autre match qui sera compliqué, celui à Lille. Bizarrement, c'est encore dans le Nord. Je ne me fais pas de souci pour celui d'Ajaccio en Corse. Je connais l'endroit, ils sont déjà démobilisés. L'OM pourra profiter de la 38e journée pour récupérer les trois points. La réception de Brest ne sera pas facile. Mais le match à Lille sera le plus compliqué."