Azpilicueta dévoile son meilleur coéquipier à l'OM

Lors d'un entretien accordé à la Ligue 1, le capitaine de Chelsea s'est remémoré ses années olympiennes.





Au cours de cet interview, le défenseur espagnol est revenu sur ses souvenirs marquants lors de son passage à l'OM entre 2010 et 2012. Pour choisir son plus beau but, il n'a pas eu à chercher bien loin, puisqu'il n'en a inscrit qu'un seul en Ligue 1 : "Facile, le seul que j'ai marqué en Ligue 1 ! C'était contre Auxerre. J'avais marqué en tirant depuis l'entrée de la surface, ce qui n'est pas vraiment dans mes habitudes. C'était super de pouvoir marquer au Vélodrome !"



Le défenseur des Blues a ensuite dû choisir le coéquipier qui l'a le plus impressionné, et il y a match entre Lucho Gonzalez et Hatem Ben Arfa : "Lucho González ! J'ai également eu Hatem Ben Arfa comme coéquipier. Il était incroyable, mais j'ai joué davantage avec Lucho, qui a été très important pour nous grâce à ses performances et ses buts."



Pas d'hésitation en revanche sur l'adversaire le plus coriace à son époque : "Eden Hazard ! J'ai joué contre lui à l'époque où il était à Lille et il était difficile à arrêter."



L'international espagnol a disputé 68 matchs sous la tunique olympienne. Depuis 2012, il évolue sous les couleurs de Chelsea, avec qui il a disputé plus de 500 matchs.