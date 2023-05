Six ans de prison ferme pour Koke

Après avoir reconnu son implication dans un réseau criminel en Espagne, Koke a été condamné à six de prison par la justice espagnole.





Passé par l'Olympique de Marseille entre 2004 et 2006 (54 matchs pour 6 buts toutes compétitions confondues), Sergio Contreras Pardo, dit Koke était de l'aventure en Coupe de l'UEFA 2004.



Si sa fin de carrière a été mouvementée (États-Unis, Azerbaïdjan, Inde), ses dernières années l'ont également été, mais dans le mauvais sens. Sous les barreaux depuis 2019 après avoir été arrêté avec 1000kg de drogues et de grosses sommes d'argent, l'Espagnol attendait son jugement ces dernières semaines.



Membre haut placé d'un réseau criminel, Koke a été condamné, comme 17 autres personnes, à six ans de prison ferme comme le rapporte El Desmarque.