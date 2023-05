Mercato : un Marocain pour remplacer Lopez ?

Le poste de gardien pourrait connaître de profonds bouleversements la saison prochaine.





Titulaire dans les buts cette saison, Pau Lopez pourrait être vendu cet été, affirme La Provence, qui n'évoque aucun club pour l'Espagnol, mais seulement la valeur marchande du joueur (14M d'euros selon Transfermarkt), qui ferait donc du portier un potentiel partant. La doublure de Pau Lopez, Ruben Blanco, prêté par le Celta Vigo cette saison, va quitter l'OM à la fin de la saison.



Selon les Lions de l'Atlas, l'OM aurait des vues sur le Marocain Yassine Bounou, dans le cadre d'un prêt. Âgé de 32 ans, le gardien de but du FC Séville est en grande difficulté. En effet, Yassine Bounou a perdu sa place de titulaire dans les buts du club andalou depuis début avril.



L'international marocain (52 sélections) souhaite disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, et une arrivée à Marseille pourrait être facilitée par la bonne relation du club français avec Séville.



Reste à savoir, surtout, si l'OM est vraiment intéressé par un gardien âgé (32 ans), et pour un prêt, et non un transfert, pour le poste de titulaire dans les buts.