Vers un mercato très mouvementé pour l'OM ?

Alors que la saison arrive bientôt à sa conclusion, Pablo Longoria et la direction sportive s'activent pour préparer le mercato estival, malgré l'incertitude concernant le classement de l'OM en L1.





La Provence a fait le point sur la feuille de route de l'OM pour le marché des transferts de l'été 2023. D'après le quotidien régional, Marseille va enregistrer de nombreux départs (8 ou 9), mais surtout, autant d'arrivées. De nombreux prêtés vont quitter la Canebière (Nuno Tavares, Ruben Blanco, Eric Bailly, Issa Kaboré notamment), et il faudra les remplacer. De plus, La Provence indique que les joueurs ayant une bonne valeur marchande ne seront pas retenus. C'est notamment le cas de Mattéo Guendouzi, partant quasiment assuré, mais aussi du portier Pau Lopez, du défenseur Leonardo Balerdi, de l'ailier Cengiz Ünder, tout autant que du vice-capitaine Valentin Rongier.



Ce dernier, âgé de 28 ans, est sous contrat jusqu'en 2026, et est estimé à 18 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Une offre entre 20 et 30 millions d'euros pourrait donc facilement faire plier l'OM, même si aucun club ne s'est manifesté pour l'ancien Nantais, pour le moment.





Un nouveau club anglais sur Guendouzi



Par ailleurs, le média britannique The Athletic indique qu'un club anglais s'intéresse de près à Mattéo Guendouzi. Outre Aston Villa de son ancien coach Unai Emery, et Newcastle, proche de décrocher une qualification en Ligue des Champions, la formation anglaise de West Ham vise l'international français (7 sélections), notamment pour compenser le probable futur départ du milieu Declan Rice (24 ans).



Mattéo Guendouzi, qui s'agace de son nouveau statut de remplaçant, a l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif phocéen. D'après Transfermarkt, le milieu passé par Arsenal vaut 25 millions d'euros. Une vente à plus de 30 millions serait donc une très bonne nouvelle pour les finances de l'OM, dans l'optique d'un mercato agité cet été.