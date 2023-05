Mercato : une concurrence niveau LdC pour Wahi

Auteur d'un quadruplé face à Lyon ce week-end, en L1, Elye Wahi affole l'Europe.





D'après les informations relayées par le journaliste Nicolo Shira, l'AC Milan pense au Français du Montpellier HSC. La direction du club italien, qui va jouer une demi-finale de Ligue des Champions cette semaine contre l'Inter, va rencontrer prochainement l'agent d'Elye Wahi, William D'Avila, pour évoquer l'avenir de l'attaquant, en plus de celui du Belge Aster Vranckx, prêté au club lombard cette saison. Une mauvaise nouvelle pour l'OM, qui pense à Elye Wahi pour la saison prochaine, comme plusieurs clubs anglais (Tottenham, Everton).



Âgé de 20 ans, Elye Wahi a inscrit 17 buts en 30 apparitions cette saison. Formé à Montpellier, le Français est estimé à 35M d'euros par son club, actuellement 12e de Ligue 1. Cette piste, en regard des prix évoqués, semble s'éloigner de l'OM.





#ACMilan will talk with the agent William D'Avila in the next days to decide the future of Aster #Vranckx (#Milan will not use the option to buy from #Wolfsburg for €12M) and to discuss the possible interest for #Montpellier's striker Elye #Wahi (born in 2003). #transfers