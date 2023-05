Réflexion pour l'avenir de Sanchez

Élément majeur de l'OM cette saison, Alexis Sanchez est en fin de contrat et n'a toujours pas activé l'option d'un an dans son bail.





D'après les informations de La Provence, le Chilien attend de savoir si l'OM va participer ou non à la Ligue des Champions l'an prochain pour se positionner sur son avenir. Actuellement 3e de Ligue 1, le club phocéen compte 2 points de moins que Lens (2e) et 6 points de plus que l'AS Monaco (4e), à 4 journées de la fin. Une chute du podium pourrait faire grandement douter l'attaquant de 34 ans.



Cela dit, la direction olympienne réfléchit elle aussi à l'avenir d'Alexis Sanchez, dixit le quotidien régional. En attendant que les idées soient plus claires des deux côtés, l'OM a encore 4 rencontres décisives de L1 à jouer. Alexis Sanchez rencontrera sa direction après le match à Ajaccio, le 3 juin.