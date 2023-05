Un acteur hollywoodien se dit fan de l'OM

L'Olympique de Marseille plaît à beaucoup de monde, en France comme à l'étranger, et même jusqu'à Hollywood.





Dans une interview pour le JDD, Matt Damon, acteur américain de 52 ans à l'affiche du film Air, qui évoque le début de carrière de Michael Jordan, a déclaré son admiration pour la ferveur du stade Vélodrome. L'acteur, vu dans Ocean's Eleven ou la saga Jason Bourne, a en effet tourné à Marseille, et au stade, pour Stillwater (2021) : "Le tournage au Vélodrome pour le film Stillwater était une expérience fabuleuse, vraiment fun. En tout cas, les supporters de Marseille avaient vraiment quelque chose de spécial. Si je suis devenu fan de l'OM ? Complètement."



Matt Damon, qui avait crié "Allez l'OM !" sur les marches du festival de Cannes en 2021, suit cependant une autre équipe de L1 : "Bon, je dois aussi garder un oeil sur le PSG à cause de Lionel Messi. Dans la famille de ma femme, il y a Messi et Dieu."



La compagne de l'Américain, Luciana Barroso, est en effet d'origine argentine.