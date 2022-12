Lyon, Nice... Maurice ne cite pas l'OM parmi les concurrents de Rennes

Florian Maurice a confié ses ambitions pour la seconde partie de saison. Le directeur sportif du Stade Rennais ne cite pas l'OM parmi les prétendants à la 3e ou le 2e place.





Lors d'une interview donnée à L'Equipe, Florian Maurice a rappelé les ambitions de son club pour 2023. Le dirigeant a cité quelques concurrents, parmi lesquels ne figurent notamment pas l'OM : "On garde l'ambition de faire mieux que la saison d'avant (4e). On sait que la concurrence est vive. Lyon a été racheté, Nice semblerait vouloir encore investir. On a aussi des moyens, le propriétaire nous en donne, on essaie d'être cohérents dans le recrutement pour avancer dans cette dimension-là, on réfléchit pour continuer à grandir, augmenter le budget", a-t-il indiqué.



Au classement de Ligue 1, Rennes (31 points) occupe actuellement la 3e position avec 1 point d'avance sur l'OM (et Monaco, qui a un match en plus). Lyon et Nice sont respectivement 8e et 9e, avec 24 et 20 points.