Payet donne son avis sur Tudor

Dimitri Payet a évoqué les changements apportés par Igor Tudor, cette saison. Le capitaine de l'OM pense qu'il est trop tôt pour faire le bilan de sa méthode.





Dans La Provence, Dimitri Payet a commenté le travail réalisé par Igor Tudor, à l'OM. Le Réunionnais espère une grosse deuxième partie de saison : "C'est un peu tôt pour tirer un bilan. Mais c'est une autre façon de voir le football, plus directe, moins basée sur la possession. Ça a marché en début de saison, on a eu un mois un peu compliqué, mais on a réussi à retourner ça lors des deux dernières journées. J'espère que la deuxième partie sera aussi bonne que la première partie", a-t-il confié au quotidien.



L'OM pointe pour l'instant à la 4e position du classement de Ligue 1, avec 9 succès, 3 nuls et 3 défaites. Monaco et Lille ont mis la pression en remportant leurs matchs respectifs face à Auxerre et Clermont.