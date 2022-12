Kolasinac évoque l'importance de Payet

Sead Kolasinac a évoqué l'importance de Dimitri Payet pour l'OM. L'international bosnien pense que le Réunionnais sera important pour la seconde partie de saison.





En conférence de presse, Sead Kolasinac s'est exprimé sur le niveau retrouvé par Dimitri Payet. Le défenseur s'attend à ce qu'il pèse davantage, ces prochains mois : "Je pense que Payet sera important pour nous dans la seconde partie de saison. C'est notre capitaine, il est important sur le terrain, il peut marquer, donner des passes décisives. C'est une bonne personne, il a des qualités sur et en dehors du terrain. On est contents de l'avoir avec nous", a-t-il confié aux journalistes présents.



En première partie de saison, Dimitri Payet a inscrit 1 but et donné 3 passes décisives en 12 apparitions, toutes compétitions confondues.