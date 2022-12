Payet ne croit pas à la retraite de Benzema

L'affaire Karim Benzema commence à faire du bruit, dans les coulisses de la FFF. Le capitaine de l'OM Dimitri Payet a donné son sentiment sur le traitement dont bénéficie le Madrilène dans la presse.





Lors d'un entretien donné à La Provence, Dimitri Payet a évoqué la retraite internationale de Karim Benzema. Le milieu offensif phocéen peine à comprendre qu'on cherche systématiquement des problèmes à l'attaquant du Real Madrid. "Après la saison écoulée, on ne peut pas remettre en cause sa qualité, sa forme, son niveau. Tu avais le Ballon d'Or en équipe nationale. Voir avant le Mondial que certains cherchent des trucs pour le discréditer ou dire qu'il cause des problèmes, ça m'a affecté, car j'aime bien Karim et que j'échange avec lui. Après tout ce qu'il a fait, tout le bien dit sur lui par la planète du foot, c'est incroyable qu'on puisse encore chercher des trucs pour semer la zizanie. Je ne comprends pas. On est des fous !", a lâché le Réunionnais.



Des tensions opposent à nouveau Karim Benzema à Didier Deschamps et son staff. La gestion de sa blessure fait polémique, alors que certains proches de l'attaquant affirment qu'il était en mesure de jouer dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde.