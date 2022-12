Mercato : Angers confirme l'intérêt de l'OM pour Ounahi

Au micro de Prime Video, le président d'Angers a confirmé l'intérêt de l'OM pour son joueur.





Depuis la fin de la Coupe du Monde, Azzedine Ounahi est l'un des joueurs marocains qui attisent le plus la convoitise des clubs européens. La presse a d'ailleurs fait état d'un intérêt de l'OM, bien que les Phocéens ne semblent pas disposer des 25 millions d'euros demandés par Angers.



Au micro de Prime Video, le président du SCO Saïd Chabane a pourtant confirmé que l'OM était intéressé : "Il y a de telles sollicitations pour Azzedine. On aurait du mal à dire non. L'idéal serait de le vendre puis de se le faire prêter. Aujourd'hui, on a deux clubs français qui sont dessus. Marseille ? Oui. Tout est possible pour lui. Ce sera une perte pour nous."