Montanier : "L'OM ? Un défi à relever"

À la veille de se rendre au stade Vélodrome, Philippe Montanier a donné son point de vue sur l'OM de Tudor.





Le coach toulousain a mis en avant l'intensité mise par les hommes d'Igor Tudor. Il s'attend évidemment à un match très difficile pour son équipe : " Marseille, c'est une équipe très énergique, très dynamique, qui a un jeu vers l'avant, qui se projette vite, avec des joueurs qui ont une grande capacité à répéter les courses à haute intensité. C'est une équipe qui joue avec une grande intensité. Ça va être un bon défi, un de plus à relever. Les longues périodes sans jouer peuvent couper des bonnes dynamiques ou relancer des mauvaises dynamiques. Ce qui est important, c'est de bien se préparer. Les dynamiques passées, sont une chose. Ce qui nous intéresse, ce sont les dynamiques futures."



Alors que le TFC se déplace à Marseille avec de nombreux blessés (Desler, Genreau, Tsingaras, Keben et Healey), l'ancien coach de Valenciennes ne pourra pas non plus compter sur un Zakaria Aboukhlal, l'une des révélations du Mondial, à 100% : "On va faire attention avec la charge, car il ne s'est pas beaucoup entraîné avec l'équipe nationale et il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu."



Les Toulousains sont actuellement 12ème du classement avec 16 points.