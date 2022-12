Tudor : "On a besoin de prendre des joueurs"

Le Croate a livré les clés du match face à Toulouse et s'est également exprimé sur le mercato devant les médias.





En conférence de presse, Igor Tudor a annoncé que le groupe était prêt à reprendre le championnat, malgré un effectif limité : "Ce sera un match très difficile. Jouer à Paris ou recevoir Ajaccio, pour moi, c'est pareil. Le groupe est prêt. On a un nombre limité de joueurs. Mais ils sont prêts et ont hâte de reprendre. On a envie de ne pas décevoir notre public. Après une trêve, il y a toujours la curiosité de savoir comment on va reprendre. Tous les coaches espèrent faire une grande seconde partie de saison. Le passé peut toujours nous apprendre des choses. On fait tous des erreurs dans ce métier. Ce club est fascinant. On a fait un bon travail. Ce travail aurait été très bon avec 2 buts de plus : contre Tottenham et contre Lens. On serait ainsi encore en C1 et on serait deuxièmes en L1."



Concernant le mercato, le Croate a estimé qu'il était indispensable de renforcer l'effectif, au moins numériquement, dans la mesure où il ne peut plus compter sur Suarez, Gerson et Harit : "On prend les décisions ensemble, pour le club. C'est une question numérique. On a trois joueurs de moins devant, il est normal d'avoir besoin de prendre des joueurs."