Kolasinac : "Poursuivre sur cette lancée"

En conférence de presse, Sead Kolasinac s'est projeté sur la deuxième partie de saison.





Le Bosnien a expliqué, devant la presse, vouloir surfer sur les deux bons résultats face à Lyon et Monaco avant la trêve : "On est contents de débuter la seconde partie de saison. Les deux derniers matchs ont été positifs, on veut poursuivre sur cette lancée. On veut bien redémarrer et on verra match après match. On a travaillé physiquement et tactiquement. On a eu des matchs amicaux difficiles. Le travail reste le même qu'en été même si en été la coupure est plus longue."



Il est d'ailleurs revenu sur son but décisif contre Monaco, un soulagement après avoir manqué le but de la qualification contre Tottenham une semaine auparavant : "A Monaco, on a vécu un grand moment. D'autant que quelque temps auparavant, contre Tottenham, j'avais raté une occasion de marquer alors là j'ai vraiment savouré ce moment avec mes partenaires et les supporters."



Pour la première fois de l'histoire du Championnat de France, la Ligue 1 aura droit à son Boxing Day. Une période que l'ancien d'Arsenal connaît bien : "Je suis habitué à jouer durant les fêtes. Cela peut être particulier, c'est nouveau pour certains, mais c'est un jour de match normal et cela ne change pas grand-chose."