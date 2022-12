Tudor annonce un forfait et un titulaire face à Toulouse

En conférence de presse, Igor Tudor a fait le point sur l'état des troupes. Il a notamment annoncé que Dimitri Payet serait titulaire demain.





Devant la presse, le coach croate a avoué qu'il n'avait pas beaucoup regardé la Coupe du Monde, préférant se concentrer sur le stage à Marbella et le travail avec son groupe : "J'ai peu suivi la coupe du monde à part les matchs de la Croatie. La préparation s'est bien passée, on a fait du travail de qualité, même s'il nous manquait des joueurs. On pourra, je l'espère, reprendre la saison du bon pied."



Il en a profité pour s'exprimer sur les internationaux, annonçant notamment que Mattéo Guendouzi serait absent pour une gêne à la cuisse. Avec les absences du secteur offensif (Gerson, Suarez, Harit), Dimitri Payet sera titulaire demain, face à Toulouse : "Guendouzi a un souci à la cheville, il ne sera pas dans le groupe. Veretout y sera. Peu importe la période, les joueurs aiment jouer, ils veulent jouer. Payet a marqué de beaux buts pendant cette préparation. Il a toujours été important même quand il ne jouait pas. Jeudi, il débutera. J'ai fait des choix avec les absences de Harit, Gerson et Suarez. Bailly a suivi un programme spécial car il a eu trop de blessures. Jeudi, il sera sur le banc. Il a besoin de continuité. On espère qu'il jouera plus car il a de nombreuses qualités. Il a besoin de retrouver un bon rythme."



Les Olympiens retrouveront la compétition face à Toulouse demain soir (21h00), dans un stade Vélodrome à guichets fermés.