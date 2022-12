Mercato : négociations rompues pour Malinovskyi ?

D'après les informations obtenues par TMW, les négociations entre l'OM et l'Atalanta sont terminées pour la venue de Ruslan Malinovskyi.





Depuis de longues semaines, Ruslan Malinovskyi figure sur les tablettes de l'OM. Pablo Longoria et Igor Tudor apprécient son profil et l'Atalanta Bergame cherche à se séparer du joueur, qui n'a été titulaire qu'à cinq reprises depuis le début de la saison.



Mais si les deux clubs étaient proches d'un accord il y a quelques mois, Andrea Losapio, journaliste pour TMW, nous apprend que les négociations sont désormais rompues entre les deux formations. La Dea ne souhaite plus récupérer un joueur dans le deal et privilégie un transfert sec. Selon la même source, ce changement d'attitude du club italien s'explique par l'intérêt de plusieurs formations anglaises pour l'Ukrainien. Pablo Lngoria devrait activer un autre dossier pour pallier la blessure d'Amine Harit.