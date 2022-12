Les deux objectifs de Payet cette saison

Dans les colonnes de La Provence, le Réunionnais a dévoilé les deux objectifs du club pour cet exercice 2022-2023 : une place sur le podium et une victoire en Coupe de France.





À l'aube du premier Boxing Day français, Dimitri Payet a livré une longue interview à La Provence. Le capitaine de l'OM a notamment dévoilé ses objectifs pour la deuxième moitié de saison : "Se qualifier pour la Ligue des champions, c'est l'objectif fixé. On n'y est pas pour l'instant, mais on n'est qu'à mi-parcours. Le calendrier sera plus léger. Puis la coupe de France doit être un objectif aussi. On était engagé sur trois compétitions. On devait passer les poules en Ligue des champions, ç'aurait été quelque chose de grand d'y parvenir. Aujourd'hui, c'est plus difficile de gagner le championnat, même si Monaco ou Lille l'ont fait par le passé. Mais quand on voit que les Parisiens sont invaincus et ont une telle avance, on sait que c'est compliqué. La coupe de France, évidemment, c'est un objectif."



Actuel 4ème du championnat à une longueur de Rennes, l'OM (30 points) est dans la course au podium, même si le PSG semble difficile à aller chercher, comme chaque année. Les hommes d'Igor Tudor devront tenir la cadence du RC Lens (2ème, 36 points), impressionnant depuis le début de la saison. Un Lens-PSG se profile le 1er janvier.