Payet : "Pas à moi de dire si je suis une légende de l'OM"

De nombreux sujets ont été abordés lors de l'interview de Dimitri Payet chez nos confrères de La Provence. Parmi eux, le capitaine de l'OM a été invité à réagir aux propos d'Eric Di Meco, qui ne voyait pas Payet comme une légende du club.



L'ancien de West Ham a préféré répondre avec classe : "Je n'y fais pas spécialement attention. Ce n'est pas à moi de dire si je suis une légende de l'OM, si je suis dans le top 10 ou dans le top 20. C'est aux gens qui me côtoient de le dire, ceux qui connaissent le club, voire les supporters. Après, Éric a joué ici, avec de grands joueurs, il a la légitimité pour donner son avis. Là où je peux le rejoindre, et ça fait partie de mes objectifs, c'est de laisser une trace plus importante avec un trophée à la clé. Je suis 100% d'accord avec lui de ce côté-là. Après, que je sois une légende du club ou pas, ce n'est pas à moi de le dire. L'histoire le dira."



Bien qu'il n'ait remporté aucun trophée avec le club, Dimitri Payet a connu plusieurs belles aventures européennes (finale d'Europa League 2018, demi-finale d'Europa Conference League 2021). Sous le maillot marseillais, il a disputé 313 matchs pour 75 buts marqués.