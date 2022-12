Mercato : Boga a fait son choix

Annoncé sur les tablettes de l'OM, Jérémie Boga aurait donné son accord à la Fiorentina.





Ces derniers jours, le nom de Jérémie Boga était associé à l'OM en vue du marché des transferts qui ouvre ses portes dans quelques jours. Une constante lors des derniers mercatos, alors que le club phocéen n'est pourtant jamais passé à l'action pour l'ancien de Sassuolo.



Et ce n'est pas non plus cet hiver que le natif de Marseille va revenir chez lui puisqu'il devrait poursuivre son aventure en Serie A comme l'explique TuttoMercatoWeb. En effet, l'Ivoirien aurait donné son accord pour rejoindre la Fiorentina, actuel 10ème du championnat italien.