Payet admet un coup de coeur pour Sampaoli

Dimitri Payet a donné le nom de l'entraîneur qui l'a le plus marqué à l'OM. Il s'agit de Jorge Sampaoli, qui a la même vision que lui du football. Le Réunionnais a également évoqué ses autres coachs, et notamment Marcelo Bielsa.





Dans La Provence, Dimitri Payet a évoqué ses différents entraîneurs, à l'OM. Le Réunionnais a apprécié la méthode de Marcelo Bielsa, en 2014-2015 : "C'est l'une de mes meilleures saisons, avec un nouveau coach, une nouvelle façon de jouer et de voir le football. C'est celui qui m'a transformé, qui m'a donné une vision du foot qui me sert encore aujourd'hui. Il m'a fait prendre des responsabilités, autres que celles que je prenais déjà. J'avais une exigence envers moi-même qui n'était pas assez forte. Grâce à lui, j'ai compris que je devais me mettre des objectifs plus grands. À partir de ce moment-là, j'ai changé. C'est le coach le plus différent que j'ai eu", a-t-il expliqué.





"J'ai voulu rendre ça à Sampaoli"

Mais son véritable coup de coeur concerne Jorge Sampaoli : "C'est le coup de coeur de mon aventure marseillaise. Un coach avec une vision du foot qui est la mienne, qui correspond à ce que j'aime quand je suis sur le terrain. Un entraîneur avec une relation paternelle, et une confiance à toute épreuve. J'ai voulu lui rendre tout ça. On a fait une saison incroyable avec une deuxième place et une demi-finale de coupe d'Europe (Ligue Conférence). Cela aurait dû se finir avec au moins une finale, mais malheureusement cela n'a pas été le cas."



Comme les supporters, le milieu offensif a été surpris par son départ : "J'ai été surpris et déçu. Mais quand Marcelo Bielsa est parti après la première journée de championnat, ça a mis tout le monde dans l'embarras. Là où lui et les dirigeants ont été intelligents, c'est d'acter la séparation à la reprise. On a eu le temps de changer de coach et de faire un bon début de saison. Il y a eu de l'intelligence des deux côtés, mais surtout une pensée pour les joueurs et pour le club", a-t-il conclu sur l'Argentin.



A l'OM, Jorge Sampaoli a obtenu 36 succès, 16 matchs nuls et 14 défaites, pour une moyenne de points de 1,88. Personne n'a fait mieux depuis 1994.