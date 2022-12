Payet regrette le départ de Kamara

Dimitri Payet a donné le nom de son (ex-)coéquipier le plus fort. Le milieu offensif de l'OM pense qu'il s'agissait de Boubacar Kamara.





Dans les colonnes de La Provence, Dimitri Payet a communiqué le nom du joueur qui l'a le plus impressionné, à l'OM. Il s'agit de Boubacar Kamara : ""Bouba". Dans chaque équipe, il y a un joueur qui fait gagner les matches. Un jour, j'ai dit à Pablo que ce n'était pas moi ce mec-là, mais que c'était "Bouba". S'il n'était pas là, je n'existais pas. Il était derrière moi, il rattrapait mes conneries, il me donnait les ballons. Il a été un métronome incroyable. Il a sans cesse progressé. Il est arrivé à un niveau où il méritait l'équipe de France, et c'est pour cela qu'il y a été. C'est lui qui m'a le plus impressionné."





"C'est quelqu'un autour de qui on aurait dû construire"

Le Réunionnais regrette que Kamara ait rejoint l'Angleterre : "Si son départ m'a déçu ? Forcément. Sans jeter la pierre à personne, ni à lui, qui a fait un choix même si ça fait chier, ni aux dirigeants, qui ont pris leur décision. Ils ne se sont pas entendus, c'est comme ça, mais c'est quelqu'un autour de qui on aurait dû construire. J'en suis persuadé. C'est le football. Aujourd'hui, Jordan (Vérétout) est arrivé, c'est un joueur incroyable, vice-champion du monde, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais j'étais proche de "Bouba", c'est aussi pour ça que je suis déçu que ça se soit fini comme ça", a-t-il ajouté.



Malgré les propositions de l'OM, Boubacar Kamara a choisi de rejoindre Aston Villa. Le joueur a affirmé que sa décision était liée à la présence de Steven Gerrard chez les Villans. L'ancien international anglais, qui s'est depuis fait licencier, s'était déplacé jusqu'à Marseille pour le convaincre de venir. Aston Villa est actuellement 12e du classement de Premier League.