Date de retraite, reconversion, Longoria... Payet transparent sur sa situation à l'OM

Dimitri Payet s'est exprimé sur son avenir. Le Réunionnais n'envisage pas de quitter l'OM et ne se projette pour l'instant pas sur son après-carrière. Il assure avoir une très bonne relation avec Pablo Longoria.





Lors d'un long entretien accordé à La Provence, Dimitri Payet a évoqué son futur. Le capitaine de l'OM ne souhaite pas partir : "Même s'il y a des sollicitations, un peu de tout, j'ai dit et je redis que je ne veux pas partir. Je veux rester ici, terminer ici. Même si c'est compliqué, le challenge est excitant pour les années qui me restent, et je compte bien le relever", a-t-il expliqué.





"Le retraite ne me trotte pas dans la tête"

Le joueur ne se fixe pas de limite pour prendre sa retraite : "C'est le corps qui le dira. Quand on arrive à cet âge, seul le corps peut dire si on peut continuer ou pas. Si j'ai la chance d'être toujours sur le terrain, c'est que le corps répond encore. J'arrive à être performant. Quand tu passes plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Ce n'est pas quelque chose qui me trotte dans la tête", a-t-il poursuivi.



Son contrat prévoit une clause de reconversion, ce qui ne le perturbe pas : "Ça m'arrive d'y penser, mais je sais que tant que je serai sur le terrain, je n'arriverai pas à me lancer. J'ai effectivement une clause qui permet d'avoir une reconversion au sein du club. Il peut y avoir plein de choses à faire pour aider le club, mais aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ce que je veux faire et ce que le club compte faire. On en discutera autour d'une table à ce moment-là. Je n'ai pas envie de mélanger les deux. Pour l'instant, je suis encore un joueur."





"On peut parler de tout avec Longoria"

Enfin, Dimitri Payet a évoqué son rapport avec le président, Pablo Longoria. Le Français apprécie la franchise de son boss : "On a une très bonne relation, franche et basée sur la confiance. On a tout de suite eu ce feeling. C'est quelqu'un qui connait le foot, on peut parler de tout avec lui. Il est droit. Jusqu'à présent, il a dit des choses et il les a faites. C'est le plus important. (...) Il a été transparent avec nous et avec les supporters. C'est ce qui fait sa popularité. On en a parlé avec Pablo et l'actionnaire. On s'est dit qu'il fallait arrêter de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Il faut leur dire la vérité. Si le club a des difficultés pour recruter, il faut le dire. Ce n'est pas la peine de donner de faux espoirs. Cette transparence a amené une sérénité dans le club", a-t-il conclu.



Âgé de 35 ans, Dimitri Payet connait bien la maison. Le natif de Saint-Pierre est arrivé en juillet 2013 et a depuis disputé 313 matchs, marqué 75 buts et délivré 95 passes décisives, toutes compétitions confondues.