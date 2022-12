Rolando ne regrette pas d'avoir quitté l'OM

Rolando s'est longuement exprimé sur son départ à l'OM. Le défenseur ne regrette pas d'être parti, bien qu'il n'ait après pas trouvé de club immédiatement. Le joueur a révélé avoir gardé beaucoup de contact avec ses anciens coéquipiers.





Interrogé par RMC Sport, Rolando est revenu sur son départ de l'OM, en juillet 2019. Le défenseur n'a pas eu de regret, bien qu'il n'ait pas trouvé d'équipe immédiatement "Quand je prends une décision, je n'ai jamais de regrets. C'était ma décision (de partir de Marseille). C'était le bon moment, assure Rolando. J'ai vécu des moments difficiles, très durs à l'OM, mais j'ai aussi vécu des choses que je n'ai pas connues ailleurs, avec des moments qui m'ont marqué pour la vie. C'est une ville différente, que j'ai appris à aimer. J'ai senti que c'était le moment d'y aller, parce qu'ils ont un peu tout changé, c'était un moment différent pour l'équipe. Dommage qu'André Villas-Boas (son compatriote, NDLR) soit arrivé après mon départ (rires). Mais mon temps à l'OM était fini."





"Kamara m'a envoyé un message quand il est parti"

L'international portugais (21 sélections) a indiqué avoir gardé des contacts avec ses anciens coéquipiers : "Bouba (Kamara) m'a envoyé un message quand il est parti à Aston Villa, on a aussi parlé quand il a joué son premier match en équipe de France. Maxime (Lopez) m'a demandé des choses quand il est parti à Sassuolo parce que j'ai joué en Italie. J'ai gardé contact avec quelques joueurs. Il y a Doria, qui est comme un frère. Morgan Sanson m'a demandé des conseils quand il est venu se promener à Porto. Il y a aussi (Luiz) Gustavo, (Lucas) Ocampos, (Mauricio) Isla, (Javier) Manquillo... Et parmi ceux qui sont toujours là, on a parlé avec Dim (Payet)", a-t-il poursuivi.



Rolando a disputé 123 rencontres et inscrit 7 buts sous la tunique de l'OM. Le natif de São Vicente a ensuite évolué à Braga, entre février 2020 et juillet 2022. Il est aujourd'hui sans club.