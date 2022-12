Affaire Gueye : le TAS rendra sa décision en mars

Après plusieurs reports, le TAS rendra sa décision sur le transfert de Pape Gueye les 8 et 9 mars prochain, annonce RMC.





Alors que l'audience avait été reportée à plusieurs reprises, le TAS va bel et bien juger le transfert avorté de Pape Gueye à Watford. L'instance rendra son verdict les 8 et 9 mars prochain, annonce RMC.



En janvier 2022, l'OM et Gueye avaient respectivement été sanctionnés d'une interdiction de recrutement, de 2.5 millions d'euros d'amende (à verser à Watford) et d'une suspension de 4 mois pour le joueur. Après avoir fait immédiatement appel devant le TAS, ces sanctions avaient été temporairement levées. Le club sera donc fixé sur ce dossier dans quelques mois.