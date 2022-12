Maturana : "Si c'est pour ajouter des joueurs moyens, tu te recrées des problèmes"

Sur le plateau de L'Équipe de Greg, Pierre Maturana s'est exprimé sur le mercato de l'OM.





Le mercato d'hiver ouvre ses portes dans quelques jours et l'OM devrait sans doute se montrer actif durant cette période. En effet, Pablo Longoria va certainement chercher un remplaçant à Gerson si ce dernier retourne à Flamengo et un joueur pour palier la blessure d'Amine Harit jusqu'à la fin de la saison.



Sur le plateau de la chaîne L'Équipe, Pierre Maturana a donné sur sentiment sur le mercato à venir de l'OM : "Ce n'est pas tant recruter où, mais recruter qui. Si c'est pour ajouter des joueurs moyens parce que tes finances ne te permettent pas d'aller chercher un joueur intéressant, tu te recrées un autre problème avec une concurrence un peu molle plutôt que de te donner un vrai coup de boost. L'effectif de l'OM n'est pas mal, je trouve qu'il y a des choses à faire avec. Il y a des joueurs qui ont été mal utilisés ou sous-utilisés en première partie de saison, je pense notamment à Dieng ou Payet. Pour l'instant, Gerson est toujours là donc je pense que ça pourrait être une idée de le réintégrer. Selon moi, il manque un latéral. Ensuite, j'aimais bien la piste Malinovskyi, un joueur qui, pour le coup, amènerait un vrai plus créatif dans l'équipe. Il faut cibler un ou deux noms grand max qui rehaussent le niveau de l'équipe."