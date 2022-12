Clauss : "Qu'à six points de Lens"

À deux jours de la reprise, Jonathan Clauss s'est exprimé sur ce qui attend l'OM lors de la deuxième moitié de saison. Il s'est également livré sur son avenir au club.





Après une première partie de saison mitigée, marquée par un enchaînement des matchs, Jonathan Clauss s'est montré confiant pour la suite du championnat. Interviewé par Footmercato, le piston droit de l'OM a estimé que le podium était à la portée des Phocéens : "Honnêtement, quand je vois qu'on a enchaîné tous les trois jours, que ça a été difficile et qu'on est seulement à six points de Lens. Je me dis que si on a ce brin de lucidité, de récupération en plus, on y sera. On sera très très bien même."



L'ancien Lensois en a profité pour se projeter dans le futur et a expliqué qu'il n'était pas venu à l'OM en guise de tremplin. Interrogé sur la possibilité de terminer sa carrière à Marseille, il a répondu : "Oui, sinon je ne serais pas venu. Je ne suis pas là en me disant que si ça ne se passe pas bien, au pire, je vois autre chose. Justement, maintenant que je suis là, au très haut niveau, j'aime le très haut niveau et si l'OM me permet de jouer au très haut niveau, je vais rester."