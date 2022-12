Mercato : Lens recale Delort

D'après les informations obtenues par La Voix du Nord, le RC Lens n'a pas donné suite à la piste Andy Delort en raison des prétentions salariales du Niçois.





Comme l'a indiqué Nice Matin il y a quelques jours, Andy Delort, qui n'est pas satisfait de sa situation actuelle, souhaite quitter l'OGC Nice lors du mercato d'hiver. L'international algérien privilégie la Ligue 1 et la presse a fait état d'un intérêt de Rennes, de Lens et de l'OM.



L'intérêt vient-il des clubs eux-mêmes ou est-ce une stratégie d'agent ? Plutôt la deuxième solution puisque la Voix du Nord nous apprend que Delort a été proposé au RC Lens par son entourage, mais que les Sang et Or n'ont pas donné suite en raison des émoluments du Niçois, jugés trop élevés (200 000 euros par mois). Il n'est pas sûr que l'OM passe à l'action, d'autant plus que le joueur avait préféré rejoindre Nice l'été dernier.